وزير ليبي: 25% من مدينة درنة اختفى.. عدد القتلى كبير والجثث في كل مكان

أكد وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ، أنه تم انتشال أكثر من 1000 جثة في مدينة درنة بعد السيول.
وقال هشام شكيوات لـ" رويترز": لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى، عدد القتلى كبير حقًّا والجثث في كل مكان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبدالجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب إعصار "دانيال"، متوقعًا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.
وقال عبدالجليل في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية: إن "عدد المفقودين بالآلاف، والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو مئة ألف شخص"؛ مؤكدًا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".
وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء"، مطالبًا "الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".
ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أُطلق عليه اسم "دانيال"، شرق ليبيا؛ لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيانٍ، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.