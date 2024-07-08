رغم عدم مشاركته فيها.. ظل "ترامب" يخيم على قمة "الناتو" في أميركا

وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، كانت لدى "ترامب" خلافات مع حلفائه الأوروبيين، مندداً بواقع أن الولايات المتحدة تتحمل وحدها العبء، وشدد "ترامب" منذ ذلك الحين لهجته الحادة، وأثار جدلًا بقوله إنه سيشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "فعل ما يريد" إذا لم تحترم إحدى دول الحلف التزاماتها المالية حيال التكتل، ويعد هذا بمثابة انتهاك للمادة الخامسة الأهم في معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوما على كل الحلفاء.