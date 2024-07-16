العالم

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38713 شهيداً

استشهاد 49 فلسطينياً وإصابة 69 بجروح مختلفة في آخر 24 ساعة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 284 على التوالي إلى 38713 شهيداً، ونحو 89166 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 49 فلسطينياً وإصابة 69 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب مجزرتين بحق العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ووفق وكالة "وفا" أكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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