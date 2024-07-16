ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38713 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 284 على التوالي إلى 38713 شهيداً، ونحو 89166 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.