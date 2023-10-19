مصدر فلسطيني: فتح معبر رفح غدًا لدخول المساعدات إلى غزة

وأعلن ناطق باسم الرئاسة المصرية في وقت سابق من اليوم، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.