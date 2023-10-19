مصدر فلسطيني: فتح معبر رفح غدًا لدخول المساعدات إلى غزة

أفاد مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم "الخميس"، بأن معبر رفح البري على الحدود مع مصر، سيفتح غدًا لإدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى القطاع.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته؛ أنه "من المتوقع وصول المساعدات إلى غزة الجمعة".
وأوضح أنه لا توجد مؤشرات على السماح بمغادرة حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة، رغم تواجد أعداد كبيرة من حملة جوازات السفر الأجنبية أمام بوابة المعبر منذ أيام؛ أملًا في المغادرة.
وأعلن ناطق باسم الرئاسة المصرية في وقت سابق من اليوم، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.