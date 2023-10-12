"حقوق الإنسان العربية": القصف والحصار الكامل لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية

وشددت اللجنة في بيان صدر عنها، على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بـ"رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للسلم والأمن العالمييْن"، والذي نص في مادته الثانية على "أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة، هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها"، وأن "للشعوب كل الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".