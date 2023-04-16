شركة MTN للاتصالات في السودان توقِف خدمات الإنترنت

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من تدهورٍ أكثرَ على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في السودان؛ إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إن عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية سيزيد.