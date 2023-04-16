شركة MTN للاتصالات في السودان توقِف خدمات الإنترنت

قال مسؤولان من شركة اتصالات MTN في السودان لـ"رويترز": إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد؛ بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من تدهورٍ أكثرَ على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في السودان؛ إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إن عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية سيزيد.
وكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "قَلِقٌ للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان".
وأضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان؛ حيث يزداد الجوع عامًا بعد آخر.
وأمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد في العاصمة وأماكن أخرى؛ مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.