"الكرملين": بوتين لن يحضر جنازة "بريغوجين" وليس لدينا معلومات محددة عنها

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين.
وأوضح بيسكوف أنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين، وحضور بوتين فيها "غير متوقع".
وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".
وأردف وفق "سكاي نيوز عربية": لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين.
وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالنظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.
وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام، تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".
وكان مع بريغوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.
وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.