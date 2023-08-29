"الكرملين": بوتين لن يحضر جنازة "بريغوجين" وليس لدينا معلومات محددة عنها

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالنظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.