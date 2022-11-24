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57% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب لانتخابات 2024 أمرًا سيئًا

أقل من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يرون احتمالية فوزه في الانتخابات
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
سبق
سبق

كشف استطلاع جديد للرأي، أن ما لا يقل عن 57% من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.

أجرت الاستطلاع جامعة "كوينيبياك"، وجاءت نتيجته بأن حوالى 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ؛ بينما يؤيد قراره 34%؛ مبينًا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثيرًا سلبيًّا على الحزب الجمهوري؛ بينما يعتقد 37% أن له تأثيرًا إيجابيًّا، وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين وفق "روسيا اليوم" إن محاولة ترامب الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.

واعتقد ما يقرب من 49% من الناخبين الأمريكيين، أن من المحتمل جدًّا أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

أمريكا
دونالد ترامب

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