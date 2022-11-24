57% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب لانتخابات 2024 أمرًا سيئًا

أجرت الاستطلاع جامعة "كوينيبياك"، وجاءت نتيجته بأن حوالى 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ؛ بينما يؤيد قراره 34%؛ مبينًا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثيرًا سلبيًّا على الحزب الجمهوري؛ بينما يعتقد 37% أن له تأثيرًا إيجابيًّا، وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين وفق "روسيا اليوم" إن محاولة ترامب الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.