57% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب لانتخابات 2024 أمرًا سيئًا

كشف استطلاع جديد للرأي، أن ما لا يقل عن 57% من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.
أجرت الاستطلاع جامعة "كوينيبياك"، وجاءت نتيجته بأن حوالى 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ؛ بينما يؤيد قراره 34%؛ مبينًا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثيرًا سلبيًّا على الحزب الجمهوري؛ بينما يعتقد 37% أن له تأثيرًا إيجابيًّا، وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين وفق "روسيا اليوم" إن محاولة ترامب الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.
واعتقد ما يقرب من 49% من الناخبين الأمريكيين، أن من المحتمل جدًّا أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.