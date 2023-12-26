رغم العقبات الكبيرة.. حكومة الحرب بإسرائيل تدرس الاقتراح المصري لإنهاء العدوان على غزة

وكشف بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي المكون من 3 أعضاء، لمجموعة من عائلات الرهائن، ليلة الأحد، أن هناك عدة مقترحات قيد الإعداد والدراسة لإطلاق سراح الأسرى.