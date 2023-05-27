مئات الألمان المطرودين يستعدون لمغادرة روسيا

وأكدت تقارير إعلامية أن روسيا قرّرت حصر عدد الموظفين الألمان اعتبارًا من بداية يونيو، من بينهم مدرسون في المدرسة الألمانية في موسكو وموظفون في جمعية معهد غوته الثقافية.