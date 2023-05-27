مئات الألمان المطرودين يستعدون لمغادرة روسيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مئات الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة، سيُطردون من روسيا الشهر المقبل.
وأكدت تقارير إعلامية أن روسيا قرّرت حصر عدد الموظفين الألمان اعتبارًا من بداية يونيو، من بينهم مدرسون في المدرسة الألمانية في موسكو وموظفون في جمعية معهد غوته الثقافية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين وتوتر متزايد في العلاقات بين روسيا وألمانيا.
وأعلنت كل من روسيا وألمانيا في الشهر الماضي، أن 40 موظفًا في سفارتيهما أشخاص غير مرغوب فيهم وطردوهم، في خطوة بدأتها برلين.