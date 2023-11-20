إغلاق 25% من المنشآت الصناعية والتجارية بالضفة بسبب الاقتحامات الإسرائيلية

أظهر تقرير اقتصادي فلسطيني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية، أغلقت أبوابها بشكل كامل أو جزئي حتى نهاية الأسبوع الماضي؛ نتيجة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم (الاثنين).