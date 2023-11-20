إغلاق 25% من المنشآت الصناعية والتجارية بالضفة بسبب الاقتحامات الإسرائيلية

أظهر تقرير اقتصادي فلسطيني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية، أغلقت أبوابها بشكل كامل أو جزئي حتى نهاية الأسبوع الماضي؛ نتيجة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم (الاثنين).
وأفاد تقرير المرصد الاقتصادي الأسبوعي التابع لوزارة الاقتصاد الوطني، بأن المنشآت الاقتصادية اضطرت للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء الحرب على غزة؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وبين أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من القوات الإسرائيلية والمستوطنين، مما ألحق أضراراً بأصولها الثابتة أو بضائعها.
وأوضح أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط 75% خصوصاً أنشطة الفنادق والمطاعم والسياحة والسفر والنقل، التي تسهم مجتمعة بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف، في حين سجلت 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط 52%.