"أمبري البريطانية": السفينة التي تعرّضت لهجوم قبالة الهند تابعة لإسرائيل

أعلنت شركةُ "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، أنّ سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند؛ مما أدى إلى نشوب حريق.
وأضافت: أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
وأشارت الشركة على موقعها الإلكتروني، وفق سكاي نيوز عربية، إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال في الهند.
وقالت: "تم الإبلاغ أيضًا عن بعض الأضرار الهيكلية، ووصول بعض الماء إلى متن السفينة التي كانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت".
وذكرت "أمبري" أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف، دون مزيد من التفاصيل.