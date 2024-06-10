حزب الله يستهدف مقاتلات إسرائيلية ويسقط مسيّرة.. وإسرائيل تنتقم بضربات عنيفة

وبعد ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في مدينة عكا الساحلية الشمالية والمنطقة المحيطة بها، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الحدود اللبنانية، وبعد دقيقة واحدة انطلقت صفارات الإنذار في كريات بياليك، إحدى ضواحي حيفا، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.