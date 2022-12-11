"حقوق الإنسان العربية" تنوه بجهود قطر في الربط بين حقوق الإنسان وكرة القدم

وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في بيان له اليوم: إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توصيات المنتدى القطري الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة، والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، موضحًا أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.