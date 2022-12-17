مصر.. الحكومة تدرس فرض ضريبة على من يفوق دخله مليون جنيه سنويًّا

ونقلت CNN عن أحد المصادر أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء الضرائب على الشرائح منخفضة الدخل، وخفض سعر الضريبة للشرائح متوسطة الدخل؛ إذ سيتم رفع حدّ الإعفاء للفرد إلى 15 ألف جنيه "607.62 دولار" سنويًّا، وخفض سعر الضريبة على الأفراد الذين يتراوح دخلهم أكثر من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه "607.62-1215.33 دولارًا" إلى 2.5% من 10%، كما سيتم خفض الضريبة على الأفراد الذين يتراوح من 30 إلى 45 ألف جنيه "1215.33-1822.99 دولارًا" من 15% إلى 10%.