مصر.. الحكومة تدرس فرض ضريبة على من يفوق دخله مليون جنيه سنويًّا

تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تتضمن إضافة شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% للأفراد الذين يفوق دخلهم مليون جنيه "40.5 ألف دولار" سنويًّا، ورفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه "607.62 دولارًا" سنويًّا؛ وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.16 تريليون جنيه "47 مليار دولار" خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023، مقابل 991.4 مليار جنيه "40.2 مليار دولار" في العام المالي الماضي 2021/ 2022، وتشكل الضرائب نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات المستهدفة البالغة 1.51 تريليون جنيه "61.2 مليار دولار" خلال العام المالي الجاري.
وكشف موقع "سي إن إن" عن أن تعديلات القانون ما زالت تناقش بالوزارة، ولم يتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل إرسالها للبرلمان.
وسبق، وفق "القبس"، أنْ وافق مجلس الوزراء المصري، في مايو الماضي، على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي؛ بحسب بيان رسمي، إلا أنه لم يتم إرسال هذه التعديلات للبرلمان.
ونقلت CNN عن أحد المصادر أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء الضرائب على الشرائح منخفضة الدخل، وخفض سعر الضريبة للشرائح متوسطة الدخل؛ إذ سيتم رفع حدّ الإعفاء للفرد إلى 15 ألف جنيه "607.62 دولار" سنويًّا، وخفض سعر الضريبة على الأفراد الذين يتراوح دخلهم أكثر من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه "607.62-1215.33 دولارًا" إلى 2.5% من 10%، كما سيتم خفض الضريبة على الأفراد الذين يتراوح من 30 إلى 45 ألف جنيه "1215.33-1822.99 دولارًا" من 15% إلى 10%.
وتابع: كما تمت إضافة شريحة جديدة للأفراد الذين يفوق دخلهم مليون جنيه سنويًّا "40.5 ألف دولار" بنسبة 27.5% لتعويض فاقد الحصيلة من الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل؛ للحفاظ على الإيرادات المستهدفة بالموازنة.
وسبق أن أقرّت الحكومة حزمة حوافر استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه "1215.33 دولارًا" بدلًا من 24 ألف جنيه "9722.70 دولارًا" بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه "324.1 مليون دولار".