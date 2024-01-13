كوريا الشمالية توقف محطّة إذاعة تبثّ رسائل لجواسيسها في جارتها الجنوبية

أوقفت كوريا الشماليةُ بثَّ محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في الجارة الجنوبية، في أحدث مؤشر على أن "بيونغ يانغ" تغيّر طريقة تعاملها مع سيول؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم "السبت".
وكثّفت كوريا الشمالية الضغطَ على جارتها الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، وأعلنت أنها "العدو الرئيسي، وأن الشمال لن يتّحد أبدًا مع الجنوب"، وتعهّدت بتحسين قدرتها على تنفيذ ضربة نووية للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادي.
وكانت إذاعة بيونغ يانغ المعروفة بمحطة "الأرقام"، قد بثّت من قبل أرقامًا مشفّرة غامضة يفترض أنها تستهدف جواسيس كوريا الشمالية العاملين في كوريا الجنوبية، وكان موقعُها الإلكتروني معطلًا أيضًا، اليوم.
وأمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في خطاب ألقاه خلال اجتماع نهاية العام لحزبه الحاكم، بـ"تغيير حاسم في السياسة" في العلاقات مع الجنوب، وفي وقت مبكر اليوم أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لحلّ المنظمات المسؤولة عن التبادلات المدنية مع كوريا الجنوبية.
ولا تزال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب من الناحية الفنية، بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامَيْ 1950 و1953، بهدنة وليس بمعاهدة سلام، كما أن التوتر يتصاعد بين البلدين.