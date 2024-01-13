كوريا الشمالية توقف محطّة إذاعة تبثّ رسائل لجواسيسها في جارتها الجنوبية

أوقفت كوريا الشماليةُ بثَّ محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في الجارة الجنوبية، في أحدث مؤشر على أن "بيونغ يانغ" تغيّر طريقة تعاملها مع سيول؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم "السبت".