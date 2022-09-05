الرئيس الأوكراني للأوروبيين: "استعدوا لشتاءٍ قاتم"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأوروبيين، بأن يتوقعوا شتاءً صعباً، إذ أدّى الهجوم الروسي على بلاده إلى تقليص موسكو صادرات النفط والغاز.
وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح بعد أن أوقفت شركة غازبروم خط أنابيب رئيساً يمد القارة بالغاز الروسي.
وقال في خطابه اليومي عبر الفيديو "روسيا تستعد لضرب جميع الأوروبيين في مجال الطاقة بشكلٍ حاسمٍ هذا الشتاء".
وأرجعت موسكو سبب تعطل إمدادات الطاقة إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا ومسائل فنية. واتهمت الدول الأوروبية، التي قدمت دعماً دبلوماسياً وعسكرياً للحكومة الأوكرانية، روسيا باستخدام إمدادات الطاقة سلاحاً.
ويقول بعض المحللين إن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف المعيشة مع اقتراب فصل الشتاء تهدّد بتقليص الدعم الغربي لكييف، بينما تحاول الحكومات التعامل مع السكان الذين يشعرون بالغضب.