"الناتو" يرسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة

وقال "ستولتنبرغ" لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع، في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف: "إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب"، وفقاً لـ"فرانس برس".