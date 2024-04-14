إيران تطلق أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ تجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، مشيرًا إلى أنه تسنى اعتراض العديد منها بعيدًا عن حدود إسرائيل لكنه أضاف أن إطلاق النار مستمر.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأميرال دانيال هاجاري في وقت مبكر من اليوم الأحد: إن عددًا محدودًا من عشرات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية سقطت في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء؛ في مراجعة لتحذير سابق تشير -على ما يبدو- إلى نهاية التهديد الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنّ أهمّ قاعدة جوّية في النقب في جنوب إسرائيل تعرّضت "لأضرار جسيمة" بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد.
وذكرت إرنا أنّ "أهمّ قاعدة جوّية في النقب أصابها صاروخ خيبر.. وتشير الصور والبيانات إلى وقوع أضرار جسيمة في هذه القاعدة".
من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأنّه "وفقًا للمعلومات الواردة، فإنّ نصف الصواريخ التي أُطلِقت قد أصابت هدفها بنجاح".