إيران تطلق أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ تجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، مشيرًا إلى أنه تسنى اعتراض العديد منها بعيدًا عن حدود إسرائيل لكنه أضاف أن إطلاق النار مستمر.