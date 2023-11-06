نزيف الدماء يتجاوز 10 آلاف شهيد.. الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 4104 أطفال و2641 امرأة، إضافة لإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باستهدافه لمنازل ومنشآت فلسطينية؛ مما أسفر عن استشهاد 292 فلسطينيًّا.