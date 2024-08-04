تسريبات أمريكية تكشف عن هجوم إيراني على إسرائيل غدًا

وصل إلى الشرق الأوسط مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في وقت متأخر مساء أمس، مع استمرار الاستعدادات الإيرانية لمهاجمة إسرائيل ردًّا على اغتيال قادة بارزين في حماس وحزب الله.
ووفقًا لتسريبات استخباراتية أمريكية فإنهم يرصدون تحركات في إيران ولبنان تعطي ملامح عن ضربة متوقعة في وقت مبكر من يوم غد الاثنين، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم سيكون منسقًا بين إيران وحزب الله في وقت واحد أو سيعملان بشكل منفصل.
ونقلت مصادر عن الجنرال مايكل كوريلا الذي يتواجد في منطقة الشرق الأوسط، أن إسرائيل تعتبر إيران تهديدًا وجوديُّا بسبب برنامجها النووي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتعمل على تقييم الاستعدادات الإسرائيلية، وكذلك الخطوات التي قد تتخذها إيران في حال وقوع هجوم.