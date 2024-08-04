تسريبات أمريكية تكشف عن هجوم إيراني على إسرائيل غدًا

ووفقًا لتسريبات استخباراتية أمريكية فإنهم يرصدون تحركات في إيران ولبنان تعطي ملامح عن ضربة متوقعة في وقت مبكر من يوم غد الاثنين، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم سيكون منسقًا بين إيران وحزب الله في وقت واحد أو سيعملان بشكل منفصل.