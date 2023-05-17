زيارة سلطان عمان لمصر.. يوم الأحد

وجاء الإعلان عن زيارة سلطان عمان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطنة غيابه عن القمة العربية في جدة؛ حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، والممثل الخاص للسلطان بزيارة المملكة العربية السعودية، الخميس؛ لترؤُّس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمّة العربيّة العاديّة في دورتها الثانية والثلاثين، والمقرر عقدُها في مدينة جدة بعد غد الجمعة.