"حصار ودهم وهدم".. قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن مستوطنين جددوا اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتجولوا في باحاته، وترافق مع ذلك محاصرة قوات الاحتلال لمنشأة في حي وادي الجوز في البلدة القديمة بالقدس، ثم أقدمت على هدمها، بعد أن اقتحمت تلك القوات المنطقة معززة بالجرافات والآليات العسكرية.