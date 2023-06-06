"حصار ودهم وهدم".. قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 16 فلسطينيًّا، خلال اقتحامها لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين وطولكرم ونابلس، تخللها مداهمة منازل فلسطينية.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن مستوطنين جددوا اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتجولوا في باحاته، وترافق مع ذلك محاصرة قوات الاحتلال لمنشأة في حي وادي الجوز في البلدة القديمة بالقدس، ثم أقدمت على هدمها، بعد أن اقتحمت تلك القوات المنطقة معززة بالجرافات والآليات العسكرية.