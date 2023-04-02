وفاة مستشار ثانٍ تابع لـ"الثوري الإيراني" في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

توفي ضابط تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، كان يعمل مستشاراً عسكرياً في سوريا، بعد ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أعلن الحرس الثوري، اليوم (الأحد) في بيان.
وأفاد الحرس الثوري بأن "النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي من الحرس الثوري أصيب في هجوم إجرامي للكيان الصهيوني يوم الجمعة واستشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته البالغة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.
وأسفرت الضربة الجوية أمس الأول، وهي سادس هجوم لإسرائيل على سوريا في مارس، عن مقتل ضابط ومستشار عسكري آخر بالحرس الثوري يدعى ميلاد حيدري.