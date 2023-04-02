وفاة مستشار ثانٍ تابع لـ"الثوري الإيراني" في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

توفي ضابط تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، كان يعمل مستشاراً عسكرياً في سوريا، بعد ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أعلن الحرس الثوري، اليوم (الأحد) في بيان.