الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لعمليات برية كبيرة في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد “للمراحل التالية من الحرب” ضد حركة حماس، التي يمكن أن تشمل “ضربات من الجو والبحر والأرض” مع “عمليات برية كبيرة”.
وقال البيان إنه إضافة إلى “الضربات المجمعة والمنسقة”، تقوم القوات البرية الإسرائيلية والقيادة اللوجستية للجيش بتجهيز قوات الجيش الإسرائيلي “لساحة قتال موسعة”.
وقال الجيش إن القوات المعنية تلقت المعدات التي تحتاج إليها للقتال في الأيام الأخيرة.
وجاء في البيان أن “كتائب وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي منتشرون في جميع أنحاء البلاد ويعملون على زيادة الاستعداد العملياتي للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية المهمة”.
تزايدت الدلائل على مدار الأسبوع على أن إسرائيل تستعد لغزو بري محتمل لغزة الجيب المكتظ بالسكان الذي تديره "حماس"، والتي نفذت هجمات في إسرائيل في 7 أكتوبر.
وحشد الجيش الإسرائيلي إلى الآن 300 ألف جندي احتياطي لما يمكن أن يكون توغلاً غير مسبوق في غزة.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس رداً على هجوم مقاتلي الحركة على بلدات إسرائيلية، السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل مدنيين واحتجاز العشرات.
ومنذ ذلك الحين فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة الذي تديره "حماس"، ويسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة.