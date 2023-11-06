وزير المالية الإسرائيلي يطالب بمنع فلسطينيي الضفة من قطف الزيتون

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي، وعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
وادعى "سموتريتش" في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.