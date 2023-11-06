وزير المالية الإسرائيلي يطالب بمنع فلسطينيي الضفة من قطف الزيتون

وادعى "سموتريتش" في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.