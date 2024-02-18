معظمهم من النساء والأطفال... ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28985

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال أخرج 132 مستشفى ومركزًا صحيًا عن الخدمة، لافتًا النظر أن الاحتلال قيد 70 من الكوادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم، ودمر سيارات الإسعاف في مستشفى الأمل، مؤكدة أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي.