معظمهم من النساء والأطفال... ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28985

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 135 على التوالي إلى 28985 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 68883 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 127 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 205 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال أخرج 132 مستشفى ومركزًا صحيًا عن الخدمة، لافتًا النظر أن الاحتلال قيد 70 من الكوادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم، ودمر سيارات الإسعاف في مستشفى الأمل، مؤكدة أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي.