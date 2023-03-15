وكالة الطاقة الذرية: فقدان 2.5 طن يورانيوم طبيعي كانت مخزنة في ليبيا

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في البيان، أن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه".