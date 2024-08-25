مقتل رائد إسرائيلي وإصابة جندي بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

وتفصيلاً، قالت القناة إن الرائد يوناتان يبلغ 36 سنة من أسدود، سقط في معركة وسط قطاع غزة وقاتل في الكتيبة 9207 في اللواء 16. وأصيب جندي احتياط آخر بجروح خطيرة، وفقاً لموقع روسيا اليوم.