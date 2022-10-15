باكستان تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على تصريح "بايدن"

ذكر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم "السبت"، أنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد؛ احتجاجًا على ما قال الرئيس جو بايدن في خطاب: "إن باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم؛ لأنها تمتلك أسلحة نووية".
وبيّن "زرداري" أنه فوجئ بتعليقات "بايدن"، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأعرب عن اعتقاده أن قرار استدعاء السفير الأمريكي لن يؤثر سلبًا على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأدلى الرئيس الأمريكي بهذا التصريح الخميس الماضي، خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي.