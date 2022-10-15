باكستان تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على تصريح "بايدن"

ذكر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم "السبت"، أنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد؛ احتجاجًا على ما قال الرئيس جو بايدن في خطاب: "إن باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم؛ لأنها تمتلك أسلحة نووية".