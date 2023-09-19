الأمم المتحدة: 1200 طفل سوداني توفوا في مخيمات اللاجئين خلال 5 أشهر

وأوضحت المفوضية أن نحو 1200 طفل توفوا جراء الحصبة وسوء التغذية الحاد في تسعة مخيمات للاجئين في السودان، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، وفقاً لـ"فرانس برس".