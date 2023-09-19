الأمم المتحدة: 1200 طفل سوداني توفوا في مخيمات اللاجئين خلال 5 أشهر

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين بين شهري مايو(أيار) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وأوضحت المفوضية أن نحو 1200 طفل توفوا جراء الحصبة وسوء التغذية الحاد في تسعة مخيمات للاجئين في السودان، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومنذ اندلاع المعارك في أبريل (نيسان)، قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
و اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصًا مصر وتشاد.