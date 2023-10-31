"اليونيسف": 940 طفلاً مفقودون في غزة منذ اندلاع الحرب

من جانبه، أوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي، أن كارثة صحية عامة وشيكة في غزة، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار، التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.