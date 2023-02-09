25.8 %.. ارتفاع حجم التضخم بالسوق المصرية إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات

بلغ حجم تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، وفق ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس.
وارتفع التضخم إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير من 21.3% في ديسمبر العام الماضي.
وكان متوسط توقعات 14 محللاً وفق "روسيا اليوم" تشير إلى أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعاً من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
يأتي ذلك فيما واصل معدل التضخم العام في مصر الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 4.9% عن شهر ديسمبر 2022.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.