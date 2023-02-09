25.8 %.. ارتفاع حجم التضخم بالسوق المصرية إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات

يأتي ذلك فيما واصل معدل التضخم العام في مصر الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.