بالأرقام.. إمكانيات الجيشين الصيني والتايواني والقدرات العسكرية وفرص الحرب

وتقدر التقارير العسكرية أن لدى الصين 350 رأسًا نوويًا، بما في ذلك 204 صواريخ طويلة المدى يتم إطلاقها من منصات إطلاق أرضية و48 على الغواصات، و20 "قنبلة جاذبية" يتم إسقاطها من الطائرات، فضلًا عن آلاف الصواريخ العابرة للقارات.