بينهم 7 أطفال خدج.. 179 من ضحايا "مستشفى الشفاء" دُفِنوا في "قبر جماعي"

أكد مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، الثلاثاء، أن 179 جثة دُفنت في "قبر جماعي" في موقع المؤسسة الاستشفائية، بعد انهيار خدمات المستشفى بشكل كامل.
وأوضح "أبو سلمية" أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي، الجثث تنتشر في ممرات المستشفى، والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
وقال أبو سليمة إن الوقود نفذ تمامًا، ووضع المرضى على المحك، وكل دقيقة ستسمعون زيادة في عدد الوفيات؛ بما في ذلك الأطفال الخدج، ولا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين.
ولفت إلى أن مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع، وهناك 650 ما بين مريض وجريح؛ 50 مريضًا في غسيل الكلى، و36 من الأطفال خدج.
ويتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحين الخروج فتم قصفهم وأصيب 10، ولا تزال الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى.
وبات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في موقف بالغ الصعوبة، ففوق حصار الاحتلال المضروب عليه يتعرض للقصف بشكل متكرر، وفي الداخل بات الموت يحصد المرضى جراء نفاد الوقود والأدوية.
ونفد وقود آخِر مولد بالمستشفى يوم السبت؛ مما أدى إلى وفاة 3 أطفال مبتسرين و4 مرضى آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وفي المقابل تقول قوات الاحتلال إن مسلحي حماس أقاموا مراكز قيادة تحت هذه المستشفيات وحولها، وإنها تريد الوصول إليها لتحرير نحو 200 رهينة محتجزين لدى الحركة منذ هجومهم على إسرائيل قبل ما يزيد على شهر؛ بينما تنفي حماس استخدام المستشفيات بهذه الطريقة.
وأفاد الاحتلال بأن اشتباكات وقعت في محيط المستشفى؛ لكنه أضاف: "لا يوجد إطلاق نار في المستشفى ولا يوجد حصار".