بينهم 7 أطفال خدج.. 179 من ضحايا "مستشفى الشفاء" دُفِنوا في "قبر جماعي"

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي، الجثث تنتشر في ممرات المستشفى، والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.