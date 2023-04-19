الأمم المتحدة: الهند ستصبح قريبًا أكثر دول العالم سكانًا وتتجاوز الصين

وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة: إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب عدم اليقين بشأن البيانات الواردة من الهند والصين؛ خاصة وأن آخر إحصاء سكاني في الهند كان في عام 2011 بعدما تأجل التعداد التالي الذي كان مقررًا في 2021 بسبب الجائحة.