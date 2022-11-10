أمريكا ترفض تزويد أوكرانيا بالطائرات المسيرة

وأفاد مسؤولون أمريكيون وأشخاص آخرون مطّلعون على القرار، لم يكشفوا هوياتهم، بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" رفضت الطلب بسبب مخاوف من إمكانية أن تؤدّي هذه الطائرات المتقدمة لتصاعد الصراع وإرسال رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة تقدم أسلحة يمكن أن تستهدف مواقع داخل أراضيها.