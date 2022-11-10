أمريكا ترفض تزويد أوكرانيا بالطائرات المسيرة

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة من طراز "جراي إيجل"، رغم مناشدات كييف ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ بحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال"، اليوم "الخميس".
وأفاد مسؤولون أمريكيون وأشخاص آخرون مطّلعون على القرار، لم يكشفوا هوياتهم، بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" رفضت الطلب بسبب مخاوف من إمكانية أن تؤدّي هذه الطائرات المتقدمة لتصاعد الصراع وإرسال رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة تقدم أسلحة يمكن أن تستهدف مواقع داخل أراضيها.
وعبّر المسؤولون عن قلقهم من إمكانية سرقة التكنولوجيا الموجودة داخل الطائرة في ساحة المعركة، واحتمالية سرقة الكاميرات الموجودة على متن الطائرة في حال تم إسقاطها.