إهمال طبي وتعذيب جسدي.. 4900 أسير يعانون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، أكد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن الاحتلال لم يكتفِ بسياسات القتل البطيء بحق الأسرى، من خلال حرمانهم من العلاج، في انتهاك للقوانين الدولية، بل ما زال يحتجز جثامين 12 أسيرًا بعد استشهادهم داخل السجون، وحرمان 24 أسيرًا مصابين بمرض السرطان من العلاج، على الرغم من خطورة وضعهم الصحي، محذرًا من استشهاد عدد منهم، خاصة الأسير "وليد دقة" المصاب بالسرطان، الذي يقبع داخل معتقلات الاحتلال منذ 37 عامًا.