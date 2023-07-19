إصابة جنديين سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شنّت إسرائيل هجمات صاروخية استهدفت في وقتٍ مبكرٍ، الأربعاء، مناطق في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).