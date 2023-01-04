ألمانيا: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى استفزازي

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم "الأربعاء"، عن رفض ألمانيا أي خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، واصفة اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحرم المسجد بأنه استفزازي.