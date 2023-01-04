ألمانيا: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى استفزازي

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم "الأربعاء"، عن رفض ألمانيا أي خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، واصفة اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحرم المسجد بأنه استفزازي.
وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمواصلة الممارسات المجربة سابقًا بشأن الأماكن المقدسة في القدس، وأن تضع حدًّا لأي استفزازات متعمدة أخرى"؛ وفقًا لـ"رويترز".
واقتحم "بن غفير" حرم المسجد الأقصى أمس؛ مما أثار غضب الفلسطينيين وقوبل بإدانات عربية ودولية متعددة.