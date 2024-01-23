ترامب: بايدن سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكّك فيها ترامب في وصول بايدن إلى المرحلة النهائية من الحملة الرئاسية، وسبق أن قال السياسي إن ضعف بايدن الجسدي والعقلي لن يسمح له بالوصول إلى خط النهاية في السباق الانتخابي.