واشنطن: الهدنة المحتملة في غزة جادة للغاية.. "ونتنياهو" يستبعد أي وقف لإطلاق النار

من جانبه، استبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل كل الأهداف، التي وضعتها، وفي مقدمها القضاء على "حماس".