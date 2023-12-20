واشنطن: الهدنة المحتملة في غزة جادة للغاية.. "ونتنياهو" يستبعد أي وقف لإطلاق النار

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم (الأربعاء): "إن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة جادة للغاية".
وأضاف "كيربي": "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها، ونحن نعمل على الهدنة منذ انتهاء فترة التوقف السابقة"، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، استبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل كل الأهداف، التي وضعتها، وفي مقدمها القضاء على "حماس".
وقال "نتنياهو": "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".
وتأتي تصريحات "كيربي"، و"نتنياهو" على وقع مباحثات لإقرار هدنة جديدة في القاهرة، التي وصلها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم.