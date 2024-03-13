انتداب خبراء الأدلة الجنائية.. تطورات حريق كورنيش المعادي في مصر

بعدما تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريقٍ داخل كافيه في كورنيش بمنطقة المعادي في مصر، دون وقوع أيّ إصاباتٍ، أمرت النيابة المصرية بـ"انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقريرٍ يفيد بوجود شبهةٍ جنائية من عدمه".
وتبيّن من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات، وتمّ تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه فور تلقي بلاغٍ يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في منطقة المعادي، تمّ الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض "كردون" أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده وتمّت السيطرة عليه.