انتداب خبراء الأدلة الجنائية.. تطورات حريق كورنيش المعادي في مصر

بعدما تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريقٍ داخل كافيه في كورنيش بمنطقة المعادي في مصر، دون وقوع أيّ إصاباتٍ، أمرت النيابة المصرية بـ"انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقريرٍ يفيد بوجود شبهةٍ جنائية من عدمه".