البيت الأبيض يلوح برد من الناتو على "هجوم سيبراني إيراني" ضد ألبانيا

قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيقررون كيف يردون على الهجمات السيبرانية من إيران بعد الهجوم على ألبانيا بما في ذلك تفعيل المادة الخامسة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.