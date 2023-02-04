العالم
واشنطن تدرس معاقبة شركات صينية باعت معدّات مراقبة لإيران
تعتمد عليها في قمع الاحتجاجات
أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم "السبت"، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية؛ بسبب تعاملها مع قوات الأمن الإيرانية.
وأضاف المسؤولون أن السلطات الأمريكية تجري مناقشات متقدّمة بشأن العقوبات، وتركز على شركة "تياندي تكنولوجي"، المختصة بتصنيع معدات المراقبة ومقرّها مدينة تيانجين بشرق الصين، التي باعت منتجاتها إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني؛ وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ولفتوا إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية تعتمد على المعدات بشكل متزايد في قمع الاحتجاجات المندلعة منذ سبتمبر.
وأوضحوا أن وزارتَي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تدرسان فرض عقوبات على شركة "تياندي"، وفي حال تمت تلك الخطوة فقد تتعرّض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي، وتعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي.