واشنطن تدرس معاقبة شركات صينية باعت معدّات مراقبة لإيران

وأضاف المسؤولون أن السلطات الأمريكية تجري مناقشات متقدّمة بشأن العقوبات، وتركز على شركة "تياندي تكنولوجي"، المختصة بتصنيع معدات المراقبة ومقرّها مدينة تيانجين بشرق الصين، التي باعت منتجاتها إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني؛ وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.