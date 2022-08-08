أوروبا تستعد لإطلاق الخطة الطارئة لمواجهة القبضة الروسية على الإمدادات

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، وفق"سكاي نيوز عربية": الأسعار سجلت ارتفاعًا يتجاوز بدرجة كبيرة 10 أضعاف المتوسط خلال الفترة بين عامي 2010 و2020، فوصلت أسعار الغاز الأوروبية إلى 215 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (فبراير الماضي)، ثم استقرت إلى حد ما في الأسابيع التي تلت ذلك، لكنها انتعشت منذ يونيو حيث أظهر الكرملين رغبته في ترك أوروبا تعاني نقص الغاز.