تايوان تعلن رصد 24 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي

وقال البيان إنه من بين العدد الإجمالي للطائرات الحربية التي تم رصدها، عبرت 40 طائرة ما يُسمى الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتَي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.