تايوان تعلن رصد 24 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع لدى تايوان، اليوم الجمعة، إنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية، في إطار نمط معتاد مما تصفه تايبيه بالمضايقات الصينية.
وعبرت 17 طائرة على الأقل الخط المتوسط لمضيق تايوان، بحسب خريطة نشرتها الوزارة.
وكان الخط الأوسط بمكانة حاجزٍ غير رسمي بين الجانبين حتى بدأت القوات الجوية الصينية في عبوره بانتظام في العام الماضي.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه “الأعلى في الآونة الأخيرة”.
وقالت الوزارة في بيان “بين صباح 17 حتى 18 سبتمبر، رصدت وزارة الدفاع الوطني 103 طائرات صينية بالإجمال، وهو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة”.
وأضافت الوزارة أن “المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي”، داعية الصين إلى “الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية”.
وقال البيان إنه من بين العدد الإجمالي للطائرات الحربية التي تم رصدها، عبرت 40 طائرة ما يُسمى الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتَي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.
وأضافت، أنه تم رصد تسع سفن أيضاً تابعة للبحرية الصينية.