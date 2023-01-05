"مواصلة دعم كييف ضروري".. أمين "الناتو": روسيا لم تغيير أهدافها من غزو أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، عدم وجود أي مؤشرات على أن روسيا غيّرت أهدافها من غزو أوكرانيا.
وقال "ستولتنبرج" خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية في أوسلو: "إنه وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية دفعت الجيش الروسي خارج بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، فإنه من الخطير الاستخفاف بروسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
واعتبر أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في اتخاذ مخاطرات كبيرة وتحمّل الخسائر البشرية والمعاناة، ولذلك قام بتعبئة 200 ألف من جنود الاحتياط".
وشدد على أن مواصلة الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا أمر ضروري؛ لمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.