"مواصلة دعم كييف ضروري".. أمين "الناتو": روسيا لم تغيير أهدافها من غزو أوكرانيا

وقال "ستولتنبرج" خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية في أوسلو: "إنه وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية دفعت الجيش الروسي خارج بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، فإنه من الخطير الاستخفاف بروسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".