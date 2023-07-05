8 قتلى و17 جريحًا إثر حادث حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع؛ وهو ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، حالةُ بعضهم وُصفت بالخطيرة.