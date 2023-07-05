8 قتلى و17 جريحًا إثر حادث حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

لَقِيَ 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، جراء وقوع حادث مروري بولاية برج بوعريريج القريبة من العاصمة الجزائرية.
وبحسب مصادر إعلامية؛ فإن الحادث نجَم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين.
واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع؛ وهو ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، حالةُ بعضهم وُصفت بالخطيرة.
وأظهرت صور وفيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تَعَرُّض حافلة للركاب لأضرار كبيرة نتيجة الحادث.
وقال قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني المقدم خديم قويدر: إن "الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء".
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "وقع الحادث على مستوى الطريق السيار شرق- غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة".
وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في الحادث، ودعت السلطات السائقين إلى ضرورة التقيد بالقوانين، والقيادة بحذر.
يشار إلى أن المئات يَلقَوْن حتفهم في الجزائر سنويًّا بسبب حوادث السير في أرجاء البلاد.