"القاعدة" تبث رسالة مسجلة لموظف أممي مختطف في اليمن

بث تنظيم القاعدة الإرهابي اليوم (السبت)، رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب التنظيم لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يرصد التنظيمات المتطرفة.
وأوضح أكام سوفيول أنام، الذي عُرّف عنه بأنّه مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف في الرسالة التي نشرها موقع "سايت" أنّه يواجه مشكلة صحية خطيرة ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.
وناشد "أنام" الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للإفراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.
وأعلنت المنظمة الأممية في فبراير الماضي أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن.