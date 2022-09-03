"القاعدة" تبث رسالة مسجلة لموظف أممي مختطف في اليمن

وأوضح أكام سوفيول أنام، الذي عُرّف عنه بأنّه مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية، وفقًا لـ"فرانس 24".